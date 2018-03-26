Altan Erkekli, Mimar Muslihuddin oluyor

Usta oyuncu Altan Erkekli, Mimar Muslihuddin rolü ile Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde! Osmanlı’nın en büyük mimarlarından biri olan Muslihuddin, İslam aleminin en büyük hükümdarı Sultan Mehmed Han’ın Konstantiniyye fethi sürecinde her daim yanında olacaktır.



2. Murad döneminde yaşamış, Osmanlı klasik devrinin kapılarını aralayan mimardır. Zamanında dünyanın en uzun köprüsü olan, Ergene Köprüsü veya kasabaya ismini veren Uzun Köprü'nün (1427) mimarıdır. Uzunluğu 1200 metre, kemer sayısı 174 adettir. Kemerlerin bazıları sivri, bazıları yuvarlaktır. Köprünün yüksekliği ve genişliği yer yer değişir. Köprünün genişliği cumhuriyet dönemindeki onarımında arttırılmıştır. Aynı zamanda Edirne'deki üç Şerefeli Caminin ve İstanbul'da Rumeli Hisarı’nın mühendisi ve mimarıdır.