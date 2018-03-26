USD (Alış - Satış) : 3,97 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,93 - 4,93

64 kişinin öldüğü yangının başlama anı ve yaşanan panik kamerada

Rusya’da 64 kişinin öldüğü yangının başladığı anlar ve yaşanan paniğe ait görüntüler ortaya çıktı.

3. Sayfa / 26 Mart 2018 Pazartesi 18:22
64 kişinin öldüğü yangının başlama anı ve yaşanan panik kamerada
Video için tıklayın

Rusya’nın Kemerovo şehrinde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının başladığı anlar ve yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Alışveriş merkezinin en üst katında bulunan sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti. Görüntülerde alevlerin yükselmesiyle ortalık bir anda toz duman oluyor. İnsanlar da panik içinde kaçışmaya başlıyor.

Adeta can pazarının yaşandığı alışveriş merkezinde bazı insanlara halen ulaşılamadı.

Kaynak : İHA

Alışveriş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı