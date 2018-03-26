60 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı ifade edildi.



Kararın gerekçesi olarak eski bir Rus ajanı olan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Moskova'nın sorumlu tutulması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin birçok müttefikiyle eşzamanlı olarak bu kararı aldığı belirtildi.



- 7 gün süre



Buna göre Rusya'nın Washington DC'deki büyükelçiliğinde görevli 48 diplomat ile Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görevli 12 diplomatın 7 gün içinde sınır dışı edilecekleri vurgulandı. Ayrıca ABD, Washington eyaletinin başkenti Seattle'daki Rus konsolosluğunu da 'ulusal güvenliğine tehdit teşkil ettiği' gerekçesiyle kapatma kararı aldı.



Açıklamada, Rusya'nın sorumlu tutulduğu zehirleme olayının istikrarsızlaştırıcı etkiler yapacak bir eylem olduğuna işaret edilerek, 'Bugünkü kararımız, Rusya'nın Amerikan vatandaşları üzerindeki casusluk faaliyetlerini ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden gizli operasyonlarını azaltarak ABD'yi daha güvenli kılmaktadır.' denildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de alınan kararın, 'ABD'nin İngiltere ile dayanışmasını' gösterdiğini vurguladı.



İngiltere'ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, 4 Mart'ta kimyasal gaz kullanılarak zehirlenmiş, başta İngiltere olmak üzere birçok ülke olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.



Olayın ardından iki ülke arasında sınır dışı kararları alınmış, ABD de dahil birçok ülkeden Rusya'ya yeni yaptırım kararları alınacağı belirtilmişti. Kaynak : AA