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İkinci kattaki evine girebilmek için bulduğu yöntem yürekleri ağza getirdi

Karabük’te evin kapısı arkasından kapanan kadın dışarıda kalınca eve gelen oğlu ve arkadaşı buldukları yöntem ise yürekleri ağza getirdi.

3. Sayfa / 24 Mart 2018 Cumartesi 14:23
İkinci kattaki evine girebilmek için bulduğu yöntem yürekleri ağza getirdi
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Ortaokul öğrencisi olan oğlu ve arkadaşları buldukları bir merdiveni ikinci kattaki evlerinin açık olan mutfak camına dayadı. Arkadaşı ile birlikte merdivenle eve tırmanan çocuk kapıyı annesine açtı. Evin küçük oğlu kapından çıkarak aşağıya inerken, arkadaşı ise eve çıktığı merdivenden geri inmesi ise dikkat çekti.

Yaşanan bu durum ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an ve an kaydedildi. Kaynak : İHA

Cep Telefonu


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