İHA tespit etti SİHA vurdu: 3 leş!

Irak topraklarında, sözde ’Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı’ bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı. Yapılan SİHA ve topçu atışları ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.