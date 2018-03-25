Erdoğan'dan bürokratlara mesaj: Versin istifasını çeksin gitsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Varna'daki Türkiye-AB zirvesiyle ilgili olarak terörle mücadele mesajı vererek, 'Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim' dedi. Kongrede konuşan Erdoğan, 'Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden... Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin' dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamaları:



"Böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbimden her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Dışarıda bir bu kadar sağolsun katılım vardı. Onlarla da dertleştik ve Rabbime hamdediyorum, ya Rab, bizi bu şekilde birleştirdiğin gibi inşallah bundan sonra da bu yolculuğumuzda birlik, beraberlik içinde bizim büyük Türkiye idealine yürümemizi de daim kıl. Güçlü desteği için Trabzon'a bir kez daha teşekkür ediyorum.



'TRABZON, KARADENİZ GİBİ COŞMAZSA BİZİM KİMSEYE DİYECEK BİR SÖZÜMÜZ KALMAZ'



2019'da üç seçim yaşayacağız. Yerel, muhtarlık seçimi, parlamento ve Cumhurbaşkanı. Bu üç seçimde de biz çok büyük gayret ortaya koymamız lazım ki hesapları alt üst edelim. Buna hazır olmamız lazım. Trabzon'dan çok daha büyük bir destek bekliyorum. Trabzon, Türkiye'de de bir Trabzon var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de var. Her yere dağılmış. Sandıkları evelallah patlatacak. Trabzon en önde olacak ki, diğerlerini de çekip getirsin. Trabzon 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek bir sözümüz kalmaz.



2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?



'MUHSİN YAZICIOĞLU VATAN VE MİLLET AŞIĞI BİR DAVA ADAMIYDI'



Bugün 25 Mart, 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. BBP kurucusu ve genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha rahmetle, hasretle yadediyorum. Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, son yıllarda attığımız tüm adımlarla bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi olan arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar. Sağolsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatımızdaki başarımızdan bizim kadar o da aynı heyecanı duyardı. Yokluğunu hissettiğiimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.



Bizim bu ülkeye ve bu millete olan sevgimiz son nefesimize kadar asla bitmeyecek. Biz sizler kara sevda ile tutkunuz be. Karadeniz yaylaları ne kadar güzelse, denizi ne kadar coşkuluysa bizim sevdamız da o kadar derindir, samimidir. Şu anda salonun dışında en az bu kadar hemşehrilerim var. Çünkü onları orada görünce selamlamadan salona giremezdik. Ülkemize yaptığımız her hizmet her proje her kazanım siyasi alanda ileriye doğru attığımız her adım bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır.



Günün 24 saatini, 48 saat gibi yaşamak mecburiyetindeyiz ki milletimize olan sözümüzü tutabilelim. Biz bir söz verdik. Biz şimdi dağları dele dele bu yolda yürüyoruz. Dağların delindiğini de en iyi Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu bilir.



'BÜROKRASİNİN AĞIR İŞLEDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER GELMEYE BAŞLADI... VERSİN İSTİFASINI ÇEKSİN GİTSİN'



Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var."

