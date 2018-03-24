Cumhuriyet teröristlerin sözcüsü oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve lokum dağıtan öğrencilere terör örgütü yandaşları saldırmıştı.



Bu saldırı haberlerde yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu teröristlere üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz.' diyerek tepkisini dile getirmişti.



CUMHURİYET'TE YER ALDI



Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin ardından saldırıyı gerçekleştiren bu grup açıklama yaparken, açıklamanın Cumhuriyet gazetesinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel