Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'Bir metal yorgunluğu var dedim. Bunu aşmamız lazım. Afrin harekatıyla bir diriliş hareketinin içerisine girdik. Hep daha yükseğe çıkmak daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. AK Parti başkalarıyla dğeil, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz.



Birileri seçim standardını vermemezi spekülasyonlarına alet ediyor. Bazıları senaryo üretiyor. Biz her an seçime hazır olan her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu bir parti değil dava. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, büyüdükçe tevazusu artan, sorumluluğu artan bir partiyiz.







2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.



Biz hizmetleri hayata geçirirken dünyanın en çapsız muhalefer partisiyle de uğraşıyoruz. Ana muhalefet partisi FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla siyaseti esir almaya çalışıyor.



Bunlar PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok tezini savunuyorlardı. Afrin operasyonunu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. ÖSO'daki kerdeşlerimize iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını gölgelemek istediler. Bunlar PYD/YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermediler. Beğenmedikleri ÖSO Zeytin Dalı Harekatı'nda 302 şehit verdi.



'DOĞU GUTA'DAN MEKTUP ALDIM'



Doğu Guta'dan bu sabah bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın diyor.



Bir gece önce Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayımlamasının takdirini milletime bırakıyorum. Bunlar çapsızlıklarından utanıyorum. Bu partinin düşürüldüğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Güçlü ana muhalefet güçlü iktidar demektir. Bunlar krediyi tamamen tükettiler.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI



Afrin raporunu da söyleyeyim salona girerken aldığım rakama göre, 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi.'

Kaynak : İHA