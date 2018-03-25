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Cesedi ağacın tepesine uçtu

Abhazya’nın başkenti Sohum’da 1 kişi, yaşanan patlama sonucu bir ağacın tepesine uçtu. Şahsın öldüğü belirlendi.

3. Sayfa / 25 Mart 2018 Pazar 16:58
Cesedi ağacın tepesine uçtu

Sohum’da şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bir noktada demiryolu ile belediye çöplüğü arasında patlama meydana geldi.

Olay yerinde bulunan 1 kişi patlamanın etkisiyle havaya uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseğe uçan şahsın bedeni ağaçta asılı kaldı. Çevredeki evlerde yaşayanlar patlamayı güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri ve savcılık olay yerine ulaştığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler tarafından ceset ağaçtan indirildi. Cesedin tanınmayacak halde olduğu, bu nedenle kimlik tespitinin zaman alacağı açıklanırken olay yerinde yaşanan patlamanın sebebi hala ekiplerce araştırılıyor.
Kaynak : İHA


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