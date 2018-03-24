Yılmaz Vural'ın hayali

Çalıştığı takımlarla gündemden düşmeyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov'a konuk oldu.



ŞİKAYETÇİ OLDUM



Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bıraktığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. O haberleri çıkartanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.



'ŞU FORMAYI GÖRÜNCE...'



Beyaz'ın diline dolan Yılmaz Vural, 'En büyük hayaliniz nedir' sorusuna hayli duygusal bir cevap verdi.



Vural, masadaki Milli Takım formasını göstererek 'Şu formayı görünce bir garip oluyorum' dedi.



ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR



2018 Giresunspor

2017 Göztepe

2016 Adana Demirspor

2015 Gençlerbirliği

2015 Kardemir Karabükspor

2014-2015 Osmanlıspor FK

2014 Mersin İdmanyurdu

2012-2013 Elazığspor

2012 Sakaryaspor

2011 Atiker Konyaspor

2009-2011 Kasımpaşa

2008-2009 Kocaelispor

2008 Manisaspor

2005-2007 Antalyaspor

2005 MKE Ankaragücü

2004 Çaykur Rizespor

2003-2004 Adanaspor

2001 Diyarbakırspor

2000-2001 Denizlispor

1999-2000 Bursaspor

1999 Çanakkale Dardanel SK

1998-1999 Atiker Konyaspor

1997-1998 Gençlerbirliği

1997 Trabzonspor

1996-1997 Sarıyer

1995 Eskişehirspor

1993-1994 Gaziantepspor

1991-1993 Bursaspor

1991 Adanaspor

1990-1991 Karşıyaka

1989-1990 Bursaspor

1989 Samsunspor

1988-1989 Antalyaspor

1986-1988 Malatyaspor





Kaynak : Beyaz Gazete Özel