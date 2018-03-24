Yılmaz Vural'ın hayali

Beyaz Şov'a katılan Yılmaz Vural milli formayı görünce bir garip olduğunu söyledi.
Çalıştığı takımlarla gündemden düşmeyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov'a konuk oldu.
ŞİKAYETÇİ OLDUM
Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bıraktığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. O haberleri çıkartanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.
'ŞU FORMAYI GÖRÜNCE...'
Beyaz'ın diline dolan Yılmaz Vural, 'En büyük hayaliniz nedir' sorusuna hayli duygusal bir cevap verdi.
Vural, masadaki Milli Takım formasını göstererek 'Şu formayı görünce bir garip oluyorum' dedi.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
2018 Giresunspor
2017 Göztepe
2016 Adana Demirspor
2015 Gençlerbirliği
2015 Kardemir Karabükspor
2014-2015 Osmanlıspor FK
2014 Mersin İdmanyurdu
2012-2013 Elazığspor
2012 Sakaryaspor
2011 Atiker Konyaspor
2009-2011 Kasımpaşa
2008-2009 Kocaelispor
2008 Manisaspor
2005-2007 Antalyaspor
2005 MKE Ankaragücü
2004 Çaykur Rizespor
2003-2004 Adanaspor
2001 Diyarbakırspor
2000-2001 Denizlispor
1999-2000 Bursaspor
1999 Çanakkale Dardanel SK
1998-1999 Atiker Konyaspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1997 Trabzonspor
1996-1997 Sarıyer
1995 Eskişehirspor
1993-1994 Gaziantepspor
1991-1993 Bursaspor
1991 Adanaspor
1990-1991 Karşıyaka
1989-1990 Bursaspor
1989 Samsunspor
1988-1989 Antalyaspor
1986-1988 Malatyaspor
Kaynak : Beyaz Gazete Özel