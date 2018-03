Yalçın Topçu: Türkiye ve Azerbaycan birbirinin yanındadır

TERÖR YUVALARINI YOK ETMEK HEM VATAN HEM DE İNSANLIK GÖREVİMİZDİR



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycanlı ve Kosovalı heyetleri kabulünde konuştu:



'Türkiye'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan aldığı hakla uyguladığı Ankara merkezli stratejileri dünyaya barış getirir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır. Kandil,Sincar,Afrin, Kobani, Menbiç adı ne olursa olsun terör yuvalarını yok etmek hem vatan hem de insanlık görevimizdir.'



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycanlı gazeteci şair Xeyal Rza, Kosova Gerçek Derneği Başkanı Yıldıray Bayram Gerçek Derneği yönetimi ve Kosovalı genç folklor oyuncularını Beştepe'deki makamında kabul etti. Ziyareti değerlendiren Topçu 'medeniyet coğrafyamızın iki ayrı yakasını bugün milletimizin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul emekten çok memnun oldum' şeklinde konuştu.







MEŞRU OLAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'DİR



TÜRK MİLLETİNİ ÜÇ BEŞ ÇAPULCUYA TERCİH EDENLER KARŞILIĞINI GÖRECEKTİR



'Beş bin yıllık tarihi, üç bin yıllık ordu tecrübesi, iki bin yıllık devlet geleneği ve bu coğrafyadaki halklarla bin yıllık kan, can, din kardeşi olan Türk milletini üç-beş çapulcu teröriste tercih eden her kim olursa olsun, Türk Devletinden ve milletinden geçmişte olduğu gibi yine karşılığını misli ile görecektir.'







TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BÜTÜN MESELELERDE BİRBİRİNİN YANINDADIR



Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olmanın kendisi için gurur olduğunu belirten Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva 'Cumhurbaşkanımız Aliyev'in de dediği gibi, Türkiye güçlendikçe biz de güçleniyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, geçmişte ve şimdi bütün meselelerde birbirinin yanındadır. 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade liderliğinde Tiflis'te Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Nuri Paşa'nın komutasında Kafkas İslam Ordusu 15 Eylül 1918'de Bakü'ye girerek işgal ve soykırımı tümüyle sona erdirdi' şeklinde konuştu.







ORTAK HASSASİYETLERE SAHİP OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİDİR



Aliyeva 'Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaklaşa almış oldukları karar gereği, hem Azerbaycan'ımızda hem Türkiye'de şu anki güçlü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü birlikte anacağız. Ayrıca Hocalı soykırımı Türk dünyasında yapılmış en büyük haksızlıklardandır. Türkiye de Hocalı'nın bu acı gününde çok yüksek seviyede hassasiyet gösteriyor. Ortak hassasiyetlere sahip olmamız çok önemlidir.'diye belirtti.



CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU'YA ROZET TAKDİM EDİLDİ



Azerbaycan Yazıçılar Birliği olarak Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle '2018 hareketi'ni başlattıklarını belirten Azerbaycanlı şair ve gazeteci Xeyal Rza ' bu hareketin 100 kurucu üyesi olacak. Bu 100 kurucu üye sadece Azerbaycan'dan değil bütün Türk dünyasından değerli isimler olacaktır. Bu hareketin değerli 100 kurucusundan biri de sayın Bakanımız Yalçın Topçu 'dur' şeklinde konuştu ve 2018 Hareketi' nin rozetini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya takdim etti.



KOSOVA TÜRKLERİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜ PRİŞTİNE'DE YAŞATIYOR



Kosova Türkler'inin, Kosova'da Türk kültür ve geleneklerini korumak ve yaşatmak amacıyla 1951'de Priştine'de kurduğu Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yıldıray Bayram, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Gülşen Bölükbaşı beraberinde derneğin yönetim kurulu üyeleri ve genç folklor oyuncularıyla birlikte kalabalık bir heyetle ziyarette bulundu.



Gerçek Derneği Başkanı Bayram, 'biz Kosova Türkleri olarak burada 67 yıllık bir derneğiz,Türk kültürünü yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Priştine'de faliyetlerimizi yürütebileceğimiz bir kültür merkezimiz yok. Kültür Merkezi inşaası için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 'isteklerinizi Cumhurbaşkanımıza ve Tika'ya bildireceğim. Kosova'daki Türk kardeşimlerimizin hiç bir kaygısı olmadan Türk kültürünü yaşatacağı bir binaya çok yakın zamanda kavuşacaklarına inanıyorum' diye belirtti.