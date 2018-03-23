Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi.



Hırsızlık ve mala zarar verme suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa E.'nin yakalanması için Dulkadiroğlu İlçe Jandarma ekipleri operasyon yaptı.



Yakalanacağını anlayan Mustafa E., kendini eve kilitledi. Jandarma ekiplerinin müdahalesine rağmen kapıyı açmayan Mustafa E., içeri girmeleri halinde kendine zarar vereceğini söyledi.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma, eve girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 10. kata ulaşan jandarma, şüpheli Mustafa E.'yi yakaladı.



Kapının açılmasıyla birlikte Mustafa E. gözaltına alındı. Kaynak : İHA