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Teröristlerin bir vahşeti daha ortaya çıktı

Afrin’e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK’li teröristler tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

3. Sayfa / 24 Mart 2018 Cumartesi 22:32
Teröristlerin bir vahşeti daha ortaya çıktı

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı. Bölgede yaşayan köylüler, terör örgütü PKK/YPG'nin kurşuna dizdiği askerlerin toplu gömülmesine ilişkin ihbar yaptı. Bölgenin iş makinaları tarafından kazılması sonucu 110 ÖSO askerinin cesetlerine ulaşıldı.








Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüAfrinÖzgür Surye OdusuYpg


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