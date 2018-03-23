PKK Sincar'dan çekildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'PKK'nın ikinci Kandil'i' olarak nitelendirilen Sincar'a operasyon sinyali vermesinin ardından, örgüt buradan çekileceğini açıkladı.



TAKTİK YAPTILAR



Bu haber, haber kanallarında son dakika olarak geçerken, Gazeteci Cem Küçük Beyaz Tv'de yayınalan Dinamit programında işin aslını anlattı.



Küçük, PKK'nın çekilmediğini taktik yaptığını söylerken, bu haberlerle Avrupa'nın desteğini almayı hedeflediğini söyledi.



'KESİNLİKLE ÖYLE BİR ŞEY YOK'



Canlı yayında Sincar gerçeğini anlatan Küçük 'PKK Sincar'dan çekilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sağdan soldan havadan sizi vururuz. Bir gece ansızım geliriz dedi ya, PKK'da o korkuyla biz dedi Sincar'dan çekiliyoruz. YBŞ adıyla Sincar'da faaliyetlerine devam ediyor. Çıkmıyor taktik yapıyor. Kime yapıyor? Avrupa'ya. Diyor ki biz Sincar'ı boşaltıyoruz. Aslında öyle bir şey yapmıyor. PKK, Sincar'dan çekilmiyor kesinlikle öyle bir şey yok.' diye konuştu.



