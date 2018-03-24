Orhan Gencebay: Tayyip Bey'i çok seviyorum

Orhan Gencebay, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum gününde ziyaret ettiği için bazı kesimlerce tepki çeken Orhan Gencebay, yapılan eleştirilere cevap verdi.



“Kiminle görüşseniz oncu oluyorsunuz” diyen Organ Gencebay, Süleyman Demirel'den Bülent Ecevit'e; Alparslan Türkeş'ten Turgut Özal'a kadar bir çok siyasi ile yakın ilişkiler içinde olduğunu anlattı.



Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisinden bahseden Orhan Gencebay, “Ben Tayyip'i Bey'i çok eskiden tanırım. Diğer liderlerimiz gibi sevip ve sayarım. Ben bir sanatçıyım ve Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşıyım. Dolayısıyla bütün liderlerle, ülkemizi yönetenlerle tabii ki görüşeceğim.” dedi.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel