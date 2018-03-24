O bölgede halk ayaklandı

O bölgede halk ayaklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi.