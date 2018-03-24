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O bölgede halk ayaklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi.

Yaşam / 24 Mart 2018 Cumartesi 19:18
O bölgede halk ayaklandı
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Teröristlerin işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi sakinleri, ilçenin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmesi için Azez'de gösteri düzenledi.

Gösteriyi havadan görüntüleyen TSK, videoyu 'Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü' notuyla Twitter üzerinden paylaştı.



Kaynak : İHA

TwitterZeytin Dalı Harekatı


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