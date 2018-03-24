Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yava Mahallesi Gökgedik mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye ulaştı. Jandarmanın geldiğini fark etmeyen 5 kişi, kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.



Ekipler, şüphelilerin kazı için kullandıkları 2 detektör, 4 define arama aparatı, 4 kazma ve 2 kürek ele geçirdi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K, D.M, H.D, H.O. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA