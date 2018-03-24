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Muğla'daki İzinsiz Kazıda 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, define aramak için izinsiz kazı gerçekleştiren 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

3. Sayfa / 24 Mart 2018 Cumartesi 00:45
Muğla'daki İzinsiz Kazıda 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yava Mahallesi Gökgedik mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye ulaştı. Jandarmanın geldiğini fark etmeyen 5 kişi, kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin kazı için kullandıkları 2 detektör, 4 define arama aparatı, 4 kazma ve 2 kürek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K, D.M, H.D, H.O. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

Adli KontrolPolis EkipleriMuğla BelediyesiJandarma Komutanlığı


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