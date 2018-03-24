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MHP'nin yeni yönetimi belli oldu

MHP’nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı’na Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya ve Fethi Yıldız’dan oluşan 7 yeni isim girdi.

Siyaset / 24 Mart 2018 Cumartesi 16:49
MHP'nin yeni yönetimi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK), bugün parti genel merkezinde topladı. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'na Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya ve Fethi Yıldız'dan oluşan 7 yeni isim girdi.

Genel Başkan Yardımcıları İstanbul milletvekilleri Edip Semih Yalçın ve Celal Adan, Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yerini koruyan isimler oldu.

Kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevini yürüten İsmet Büyükataman, aynı görevine devam edecek.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya partinin genel sekreter yardımcıları oldu.


Kaynak : İHA

Mhp


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