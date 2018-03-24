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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağının sinyalini verdi.

Siyaset / 24 Mart 2018 Cumartesi 23:36
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündeki tartışmalara dolaylı olarak da olsa noktayı koyarak 'Kesin kazanacak birini aday yapacağız' dedi.

KAZANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI İTİRAF ETMİŞ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi, kendisinin aday olmayacağının netleşmesi bakımından dikkat çekti ve kendisinin kazanmasının mümkün olmadığını itiraf etmiş oldu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

'Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verecek olan Parti Meclisimizdir. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, yüzde 100 kazanacağından hiç kuşku duymadığımız, demokrasiden yana AK Parti tabanı ve diğer partilerden de destek almak istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aday belirlemeden önce de oturup konuşacağız.”

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