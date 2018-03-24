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FETÖ’nün yeni suikast silahı ne?

Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç'e göre FETÖ’nün yeni suikast silahı AİDS virüsü.

Güncel / 24 Mart 2018 Cumartesi 09:46
FETÖ’nün yeni suikast silahı ne?

Günün en dikkat çeken köşe yazısı Ahmet Kekeç'den geldi. 

'FETÖ'nün yeni suikast silahı AİDS virüsü' başlıklı bir yazı kaleme alan Kekeç, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son konuşmasındaki satır arasına gizlenmiş mesajlara dikkat çekti.

FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğunu belirten Kekeç, ''Suikastın ille de “silahla” olması gerekmiyor... Bunu da Fetullah'ın son konuşmasından öğreniyoruz.' ifadesini kullandı.

Fethullah Gülen'in son konuşmasında geçen “Sinek diyorlar... Sinek de olabilir... Bir başka çağın Nemrut'unda olduğu gibi bir virüs de olabilir... Bir AIDS virüsü de olabilir... ' sözlerini hatırlatan Kekeç, 'Demek ki Erdoğan'ı götürmek için yeni bir “çalışmaya” koyuldular ve hocaları bunun “müjdesini” veriyor. Yeni suikast silahları da AİDS virüsü... ' diye ekledi.

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız. 




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ahmet KekeçFethullah GülenSuikast SilahıRecep Tayyip Erdoğan


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