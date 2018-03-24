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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'le beraber diriliş hareketi yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok. Afrin’le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.

Siyaset / 24 Mart 2018 Cumartesi 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'le beraber diriliş hareketi yeniden başladı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere şehre geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Erdoğan, buradan kongrenin yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonuna geçti.

Spor salonunun önünde toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, 'Şimdi Mart'a hazırlanıyoruz. Arkasından Kasım'da parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi öyleyse durmak yok, yola devam. Tüm evlere girmeye hazır mıyız? Bizim logomuz Rabia. Yani selamlamamız bu. Rabiamız da ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Birileri bunu öğrenmemiş olabilir. Bay Kemal diyor ki ‘bu bir terör örgütünün işaretidir.' Ey Kemal sen nerelerde dolaşıyorsun. Bunun içerisinde tek millet var. Tek bayrak var. Tek vatan var. Vatanımızı bölemeyecekler. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Ne dedik? İnlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı? Evet. Kovalamaya da devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Kardeşlerim bir şey daha isteyeceğim sizden. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız ve hep beraber kardeş olacağız. Türkiye olacağız' diye konuştu.

"TERÖRİST GENÇLERİ OKUTMAYACAĞIZ"


Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananları hatırlatarak  "Orada imanlı, milli yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik lokum dağıtırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Afrin operasyonunda şehit olan 46 asker için Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart’ta lokum dağıtılmak istenmişti. Bir grup üniversitede lokum dağıtılmasına karşı çıkarak, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" şeklinde pankart açmıştı.

Kaynak : İHA

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