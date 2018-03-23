Çipras'dan haddini aşan sözler

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Yunan basınında sık sık dile getirilen Türkiye'nin Ege'de sıcak temas yaratmak istediği yolundaki senaryoları değerlendirdi.



'EGEMENLİĞİMİZİ SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ'



Çipras, Yunanistan sınırlarının aynı zamanda AB'nin doğu ve güneydoğu sınırları olduğunu, Yunanistan'ın AB ülkeleri ile arasında uzun mesafe olmasına rağmen, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi ve ekledi: 'Ege'de sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur.'



ÇİPRAS'TAN KÜSTAH SÖZLER



BBC'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Aleksis Çipras, 'Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum' dedi.



TUTUKLU YUNAN ASKERLERİ



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri ile ilgili soruları da yanıtlarken 'Olağan bir olayın başka taraflara çekilerek krize dönüştürülmesi olasılığının iki ülke arasındaki güven ortamında derin bir çatlak yaratacağını' söyledi.

Kaynak : İHA