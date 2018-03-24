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Başpehlivana silahlı saldırı!

Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Mart 2018 Cumartesi 16:11
Başpehlivana silahlı saldırı!

Antalya'da iki güreşçiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Y.T. (33), Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı (21) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Kaynak : AA

Yağlı GüreşAntalya112 Acil ServisBaşpehlivan


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