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Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile Anıtkabir'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12’nci Olağan Kurultay’ın ardından Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Siyaset / 24 Mart 2018 Cumartesi 12:35
Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile Anıtkabir'de
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Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Bahçeli başkanlığındaki heyet, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:

'Milliyetçi Hareket Partisinin 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nı yüksek bir katılım, büyük bir coşkuyla gerçekleştirip, hitamında seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte manevi huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Bu itibarla gururluyuz, umutluyuz, azim ve kararlılık doluyuz. Büyük Kurultayımız, bir tarafta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne tekabül ederken, diğer taraftan milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından bir olan Afrin aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır. Milli Mücadele'nin destanı ve davası bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığın yolda gösterdiğin istikametle, belirlediğin ülküler çerçevesinde varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir. Bu aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin de hedefi, taşıdığımız milli ve manevi sorumlulukların ağırlık merkezi, muhterem hatırana ve kurucu kahramanların muazzez anıların vefa borcudur. Kurduğun devlet elbette payidar olacak, sinesinden doğup iradesine ve egemenliğine hayat boyu bağlı kaldığı büyük Türk milletin kutlu varlığını sonsuza kadar koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Zat-i Aliniz başta olmak üzere, bütün silah ve ülkü arkadaşlarımızı, aynı zamanda tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad etmektedir. İnancım odur ki, yaktığın meşale asla sönmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hak ve kazanımlarından asla taviz vermeyecektir. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.'

Anıtkabir ziyaretinin ardından Bahçeli ve heyeti, otobüslere binerek MHP kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyarete gitti.










Kaynak : İHA

Milliyetçi Hareket PartisiDevlet BahçeliAnıtkabir


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