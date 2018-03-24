Ayşenur Arslan: Satılsam çok para etmem

HALK TV ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi programında ilginç bir diyalog yaşandı.



Hüsnü Mahalli'nin “Ülkede satılmayan bir şey kaldı mı?” sorusuna “Biz” cevabını veren Ayşenur Arslan, “Sen satılsan çok para ederdin. Ben o kadar para etmezdim. Çünkü en kıymetli olduğum zamanda bile bana Ali Kırca'nın asistanı muamelesi yaptılar ama sen satılsan iyi para ederdin” dedi.



Mahalli ise bu sözlere “Şimdi değerim daha fazla” diyerek karşılık verdi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel