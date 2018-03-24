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Ahmet Hakan sessizliğini bozdu

Doğan Medya Grubu'nun satış haberi ardından ne diyeceği merak konusu olan Ahmet Hakan sessizliğini bozdu.

Medya / 24 Mart 2018 Cumartesi 09:07
Ahmet Hakan sessizliğini bozdu

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler ardından Hürriyet gazetesinde yazan aynı zamanda da Kanal D Ana Haberi sunun Ahmet Hakan'ın ne diyeceği merak konusu olmuştu.

Grubun satışaan yönelik çıkan haberlerden üç gün sonra sessizliğini bozan Ahmet Hakan'dan ilk açıklama geldi. Bugünkü köşe yazısında 'Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar' başlıklı bir bölüm kaleme alan Ahmet Hakan şunları yazdı:
 
- SORU: Neler oluyor?
- CEVAP: Hayırlısı be gülüm!

- SORU: Peki şimdi ne olacak?
- CEVAP: Bilemiyorum Altan.

- SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?
- CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.

- SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?
- CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!

- SORU: Var mı bir dedikodu?
- CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.

- SORU: Ne hissediyorsun?
- CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.

- SORU: Bundan sonrası için planın ne?
- CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.

- SORU: Günlerin nasıl geçiyor?
- CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek...

- SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?
- CEVAP: Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim: İnsan denilen varlık gerçekten aşırı kıskanç, hakikaten aşırı intikamcı, fevkalade kötü ve fevkalade tamahkâr...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Doğan MedyaAhmet Hakan CoşkunDoğan Holding


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