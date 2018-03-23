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ABD Kongresi 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı

ABD Kongresi, 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı. Bütçede yer alan Türkiye’ye karşı yaptırımlar ise oylamadan önce geri çekildi.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 23:44
ABD Kongresi 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı

ABD Kongresi 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı. Bütçede yer alan Türkiye’ye karşı yaptırımlar ise oylamadan önce geri çekildi.

Demokrat Parti Senatörü Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Parti Senatörü James Paul Lankford tarafından Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalıların durumuna misilleme olarak sunulan yaptırımda “ABD Dışişleri, Amerikan vatandaşlarının tutuklu tutulması konusunda bilgisi olan Türk hükümetinin yetkililerinin ABD’ye girişine izin vermeyecektir” ifadesi yer alıyordu.

Shaheen ve Lankford tasarıyı geri çekmelerinin sebebi olarak şu an görevden alınmış olan eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’yi ziyareti ile başlayan diyaloglarını gösterdi.

Ancak Shaheen yaptırım tasarısının geri çekilmesine ilişkin, “Hem Türk hükümetine hem de ABD’li yetkililere Türkiye’de tutulan Amerikalıların durumunda gelişme olması gerektiğini gösterdik ve Amerikalıların tutuklanması ile ilgili olanlar için daha da ciddi yaptırım tasarıları hazırlayabiliriz” dedi.

Kaynak : İHA

Dışişleri BakanıCumhuriyetçi Parti


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