TSK, Afrin'de yemek dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın kurduğu mobil aş evinde sivil halka sıcak yemek dağıttı.



İHH İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde kurduğu aş evinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Kaynak : İHA