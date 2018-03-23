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TSK, Afrin'de yemek dağıttı

Türk silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan Afrin merkezde mobil aş evinde sivil halka sıcak yemek dağıttı.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 21:24
TSK, Afrin'de yemek dağıttı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın kurduğu mobil aş evinde sivil halka sıcak yemek dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde kurduğu aş evinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Kaynak : İHA

İnsani Yardım VakfıTürk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüÖzgür Suriye OrdusuZeytin Dalı Harekatı


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