Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek?

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardıç'ın da gündemine geldi.



'Karpuz politikası' başlıklı bir yazı kaleme alan Ardıç, 'Demirören bu medyayla ne yapacaktır? Milliyet ve Vatan'da yürüttüğü 'karpuz politikasına' devam mı edecektir?' diye sordu. Ardıç, karpuz politikası ifadesini ise şöyle açıkladı:



Karpuz, yani kabuğu yeşil, içi kırmızı...



Birinci sayfadan iktidara yağlama yıkama, iç sayfalarda geçirmece...



Kendince bir tür denge...



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel