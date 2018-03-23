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Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek?

Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılmasını kaleme aldığı köşe yazısında Milliyet ve Vatan'ın yürüttüğü yayın politikasını eleştirdi.

Güncel / 23 Mart 2018 Cuma 09:48
Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek?

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardıç'ın da gündemine geldi.

'Karpuz politikası' başlıklı bir yazı kaleme alan Ardıç, 'Demirören bu medyayla ne yapacaktır? Milliyet ve Vatan'da yürüttüğü 'karpuz politikasına' devam mı edecektir?' diye sordu. Ardıç, karpuz politikası ifadesini ise şöyle açıkladı:

Karpuz, yani kabuğu yeşil, içi kırmızı...

Birinci sayfadan iktidara yağlama yıkama, iç sayfalarda geçirmece...

Kendince bir tür denge...

Köşe yazısının tamamı için tıklatınız. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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