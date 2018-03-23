PKK Sincar'dan çekiliyor

PKK'nın art arda verdiği kayıplardan sonra, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekilmeye başladığı belirtiliyor.



Sincar; 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.