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Ölülerin parmaklarını kullanıyorlar!

ilindiği üzere iPhone telefonlarda ekran kilidi teknolojisi olarak Touch ID veya Face ID kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Araştırma Bürosu (FBI) araştırmaları sırasında iPhone kilidi açmak için ölü insanların parmak izini kullandığını doğruladı.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 17:19
Ölülerin parmaklarını kullanıyorlar!

FBI olayları açığa çıkartmak için her türlü yolu deniyor. Kanıt bulmak için akıllı telefonlardan faydalanan FBI, iPhone'ların kilidini açmak için ölülerin parmak izini kullandıklarını açıkladı. ABD'de bu yöntemin tamamen yasal olduğunu da belirtelim.

ABD'de gerçekleşen San Bernardino olayında Apple'dan cihaz kilitlerini açmak konusunda yardım istenmişti ancak şirket kullanıcı gizliliği ve güvenliği açısından bunu reddetmişti. Eğer iPhone telefonu bulunan kişi çoktan öldüyse, artık sadece cihaz sahibinin parmağı yeterli oluyor. Face ID teknolojisi konusunda ise sıkıntı yaşanıyor.


Parmak


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