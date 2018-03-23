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Okul müdürü sırtından bıçaklandı!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde okul müdürü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

3. Sayfa / 23 Mart 2018 Cuma 16:28
Okul müdürü sırtından bıçaklandı!

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Patnos Aktepe Yatılı Bölge Okulu içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, okul müdürü Yusuf Vural (29) okul içerisinde öğrencisinin ağabeyi M.A. tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu merdivenden yuvarlanıp bayılan Yusuf Vural, ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Vural'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan M.A. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. M.A'nın ilk ifadesinde okul müdürü Yusuf Vural'ı kardeşine tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kaynak : İHA

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