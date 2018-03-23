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Mehmet Ali Yalçındağ'dan Doğan Medya açıklaması

Mehmet Ali Yalçındağ, Doğan Grubu'nun satışından sonra Demirören’le ortak olacak ve grubun başına geçeceği iddialarını yalanladı.

Medya / 23 Mart 2018 Cuma 10:04
Mehmet Ali Yalçındağ'dan Doğan Medya açıklaması

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığına yönelik haberler ardından bir çok iddia gündeme gelmişti.

Bu iddialardan biri de Aydın Doğan'ın damadı ve grubun eski başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın Demirören'le ortak olacak ve grubun başına geçeceğiydi.

İddia ile ilgili Yalçındağ'dan ilk açıklama geldi. Fatih Altaylı'ya konuşan Yalçındağ, “Ben de olan biteni etraftan duyuyorum. Hayırlı olur inşallah” dedi.

Altaylı, Yalçındağ'ın konuyla bir ilgisi olmadığını söylediğini aktardı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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