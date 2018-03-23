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Mardin'de camilerde kandil simidi dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Regaip Kandili dolayısıyla kurduğu 70 kişilik ekip ile 10 ilçedeki camilerde kandil simidi dağıttı.

Yaşam / 23 Mart 2018 Cuma 11:12
Mardin'de camilerde kandil simidi dağıtıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Regaip Kandili'nin Ramazan ayının habercisi olduğunu belirterek, “Bu güzel gece af dilenmek, yıktığımız kalpleri onarmak ve küskünlükleri bitirmek için önem arz etmektedir. Regaip Kandili aynı zamanda hasretle beklediğimiz Ramazan ayının da bizlere müjdecisidir. Bizler manevi havasını en dolu şekilde soluduğumuz Regaip Kandilinde İslam dünyası için de ellerimizi semaya kaldırdık. Bu vesileyle Regaip Kandilini en içten dileklerimle kutlarken, Mardin halkına, İslam alemine ve dünyaya hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.

10 ilçede vatandaşlarla birlikte geceyi kutladıklarını söyleyen Yaman, “Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi bu mübarek gecede de vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Üç ayların başlangıcının habercisi ve Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan Regaip Kandilinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak adına ‘Mardinmasa'dan 70 kişilik ekiplerimizle 10 ilçede olduk. Bu gece camileri dolduran vatandaşlarımıza kandil simidi dağıtarak mübarek gecelerini kutladık” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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