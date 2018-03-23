Lastik ayakkabıdan kurtulan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okundu

Sason ilçesine bağlı İncesu, Dereköy, Tatlıca ve merkezde bulunan Yunus Emre ilkokullarında okuyan maddi durumu düşük 40 öğrenciye ayakkabı ve çorap yardımı yapıldı. Hayırsever İşadamı İsmet Uçar, doğup büyüdüğü ilçede halen lastik ayakkabı giyen öğrencilerin olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü belirterek, bu öğrencilerimize yönelik yardımlarının devam edeceğine ifade etti.



Gönderilen ayakkabıları giyen öğrencilerin çok sevindiğini belirten İncesu İlkokulu Öğretmeni Mevlüt Çiftçi ise, “Yapılan yardımlar sayesinde öğrencilerimde diğer okullarda okuyan öğrenciler gibi spor ayakkabılarla okula gelecekler. Lastik ayakkabılarla okula geliyorlardı bu durumu görünce bende çok üzülüyordum. Okul öğretmenleri olarak kendi imkanlarımızla zaman zaman yardım yaptık ancak yetersizdi. Öğrencilerimizin durumunu öğrendiği gibi onlara ayakkabı ve çorap yardımında bulunan hayırsever İşadamı İsmet Uçar'a çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Kaynak : İHA