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İstanbul açıklarındaki bir takımadanın öyküsü

Catherine Pinguet’in okuyucuyu Adalar’ın tarihinde yolculuğa çıkardığı Adalara Çıkmak adlı çalışması kitapçılarda yerini aldı.

Kültür-Sanat / 23 Mart 2018 Cuma 09:21
İstanbul açıklarındaki bir takımadanın öyküsü

Batılıların “Prens Adaları”, Türklerin ise kısaca “Adalar” dediği kara parçacıklarının kendilerine özgü tarihlerinin, efsanelerinin, öykülerinin yer aldığı Adalara Çıkmak adlı kitap okuyucuya sunuldu. On iki yıl boyunca İstanbul'da yaşan ve hâlâ bir fırsat bulup İstanbul'a geldiğinde mutlaka Adalar'ı ziyaret eden Catherine Pinguet, Adalar'a Çıkmak adlı bu çalışmasında okuyucuyu Adalar'ın tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

İş Bankası Kültür yayınlarından 222 sayfa olarak çıkan kitap Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden geçip günümüze kadar uzanan anlatıda, tarihsel yaklaşımın yanı sıra, Troçki'den Sait Faik'e, Théophile Gautier'den Yahya Kemal'e Adalar'da yaşamış veya gelip geçmiş yazarların, şairlerin, seyyahların izlenimleri kadar, “isimsiz” adalıların anıları, tanıklıkları da önemli bir yer tutuyor. Kaynak : İHA


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