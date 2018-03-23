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Görme engelliler selfie çekebilecek

Türk Telekom, Türkiye’de ilk kez görme engellilerin hem selfie hem fotoğraf çekebildikleri bir uygulama geliştirdi. EyeSense uygulaması ile görme engelli kullanıcılar sesli uyarıları ile selfie ve fotoğraf çekimi yapabilecekler.

Teknoloji / 23 Mart 2018 Cuma 11:05
Görme engelliler selfie çekebilecek

Türk Telekom'un yeni mobil uygulaması EyeSense ile görme engelliler Türkiye'de ilk defa sesli uyarı sistemi ile ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilecekler.

Yapılan açıklamada; EyeSense kullanıcıları için olması gereken sahne hizalamasının yaparak, kullanıcıların selfie veya fotoğraf çekimi yapmasına yardımcı oluyor. Günlük hayatta hem kendi selfie'lerini çekmelerini hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekimi yapmalarına olanak sağlıyor. Türkiye ‘de bir ilk olma özelliğini taşıyan Türk Telekom'un yeni mobil uygulaması ile fotoğrafı çekilen kişileri tag'leyerek görme engellilerin ekranda kimin fotoğrafını çektiğini görmesi hedefleniyor.

Uygulama, görme engelli olmayan bireyler için de arka kamera kullanımında sesli yönlendirme yaparken, ön kameraya göre daha yüksek çözünürlüklü olan kamera üzerinden özçekim yapılmasına da imkan tanıyor. Kaynak : İHA

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