'Gökten çamur yağıyor'

Başkentte gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu.



Kentin merkezinde görülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce dün iç ve batı bölgelerde gece saatleri için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapılmıştı.



iSTANBUL



İstanbul'da sabah erken saatlerde yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, araçlarının üzerini çamur kapladığını görünce gözlerine inanamadı.



Dün gece yağmurla birleşen toz, yere çamur olarak düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağmurdan etkilenen araçların üzeri tamamen çamurla kaplanırken, araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tutu. Oto yıkamacılara akın eden otomobiller uzun araç kuyrukları oluşturdu.













İZMİR



İzmir'de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı.



Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı.



Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.











- Çamurlu yağmur



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan ve 'toz taşınması' denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir'de de etkili olduğunu bildirdi.



Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.



İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini bildiren yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların 'çamur' şeklinde görülebileceğini ifade etti.











BİLECİK, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA



Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu bölgeye bıraktı.



İşe gitmek için sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen vatandaşlar, otomobillerinin üzerinin tozla kaplandığını gördü.



Bilecik sanayisinde oto yıkama dükkanı bulunan Cengiz İçöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür işlerin yoğun olduğunu belirterek, 'İlk başta biz de ne olduğunu anlamadık. Gökten çamur yağıyor.' dedi.



Aracını dün yıkatan Mehmet Hilmi Gülü de 'Sabah kalktım arabam yine çamur içinde. Yine yıkamaya getirdim. İki gündür bu manzara ile karşılaşıyoruz.' diye konuştu.



Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları meydana gelebilecek, 'hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar' gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.











ZONGULDAK



Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.



Aracını yeni yıkattığını ifade eden Gülizar Yılmaz, “Dün arabamı yıkatmıştım sabah acaba birisi üstüne kasten bir şey mi döktü diye düşündüm ama sonra baktım bütün araçların üzeri öyle, şaşırdım gerçekten” şeklinde konuştu.













