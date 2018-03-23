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Fransa'da rehine krizi: Saldırgan öldürüldü

Fransa'nın Trebes kentinde bir süpermarkette rehine krizi yaşanıyor. Süpermarkettekileri rehin alan saldırganın öldürüldüğü iddia edildi.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 14:08
Fransa'da rehine krizi: Saldırgan öldürüldü

Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı bir kişinin süpermarkettekileri rehin aldı. Saldırıda bir kişinin öldüğü belirtiliyor. Fransa İçişleri Bakanı'nın Trebes kentinde hareket ettiği ifade ediliyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı açıklandı.

Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DAEŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.

Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınında bulunan Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

PolisRehinFransaTerör Örgütü


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