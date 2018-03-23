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Fransa'da rehine krizi: 2 ölü, 12 yaralı

Fransa'nın Trebes kentinde bir süpermarkette rehine krizi yaşanıyor. Süpermarketteki silahlı baskında 2 ölü ve 12 yaralı var. Silahlı saldırganın DAEŞ'li olduğu belirtiliyor.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 14:08
Fransa'da rehine krizi: 2 ölü, 12 yaralı
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Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Fransan İçişleri Bakanlığı sözcüsü de 2 kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Saldırganın DAEŞ'li olduğu belirtiliyor. DAEŞ'li teröristin 7 rehineyi serbest bıraktığı belirtildi.

Süpermarkette rehine kalmadığı ancak saldırganın hala içeride olduğu ifade ediliyor. Operasyonu terörle mücadele timleri yönetiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Trebes kentine hareket ettiği ifade ediliyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe polislere silahlı saldırı ve rehine olayının terör saldırısına benzediğini söyledi.

Trebes Belediye Başkanı, saldırganın 'Allah-ü Ekber, hepinizi öldüreceğim' şeklinde slogan attığını iddia etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişi Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı belirtmişti.



ÖNCE POLİSLERE ATEŞ AÇTI

DAEŞ'li olduğu iddia edilen silahlı saldırganın süpermarkettekileri rehin almadan önce Carcassonne'de yol kenarındaki polislere ateş ettiği iddia edildi.

Silahlı saldırıda bir polisin omzundan yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ileri sürüldü.

'PARİS SALDIRGANININ SERBEST KALMASINI İSTİYOR'

Fransa'daki rehine olayını gerçekleştiren saldırganın, Fransa'nın başkenti Paris'i Kasım 2015'de kana bulayan Saleh Abduselam'ın serberst bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

Paris saldırısının planlayıcısı olduğu Saleh Abduselam ve yanındaki saldırganlar 130 kişinin ölümüne neden olmuştu.

PolisRehinFransaTerör Örgütü


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