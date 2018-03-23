Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buralardan geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi halka hitap etti.



ABD Başkanı Donald Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Trump'a açık açık söyledim. Afrin'le bitmeyecek bu iş. Arkada İdlib var, Menbiç. var. Buralarda da hak tecelli edene kadar yola devam.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz'' dedi.

