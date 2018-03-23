Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'deki Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız.



'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.



İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık.



'Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu'



Marjinaller işi şiddete vardırırlarsa kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız.



Aziz şehitlerimize hiç kimse dil uzatamaz. Bunların ağa babası ana muhalefet partisi CHP'dir.

