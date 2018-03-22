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Çiftlik Bank'ın yengesi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi ve yönetim kurulu üyesi olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 22 Mart 2018 Perşembe 21:39
Çiftlik Bank'ın yengesi tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi H.A., Bursa’da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul’da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüSağlık Raporu


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