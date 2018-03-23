Başbakan Yıldırım'dan FETÖ borsası açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Erbil'deki uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yıldırım, "Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak" dedi.AK Parti'li Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" diye konuştu.Başbakan Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak "Kurlardaki değişkenlik geçici durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri sınırlı ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Tüm makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bu yıl kurulan şirket sayısı artmış vaziyette. Herhangi bir tereddüte mahal yok" dedi."NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor" diyen Yıldırım, "ABD Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen halen müttefikimizdir. Patriot'lar ve NATO'yla uyumlu savunma sistemlerine yönelik çalışmamız devam edecek. Onlar S-400'ün alternatifi değildir" şeklinde konuştu.