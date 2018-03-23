USD (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Başbakan Yıldırım'dan FETÖ borsası açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası iddialarıyla ilgili konuştu.

Siyaset / 23 Mart 2018 Cuma 14:08
Başbakan Yıldırım'dan FETÖ borsası açıklaması
Video için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.


Başbakan'a yöneltilen sorulardan biri de AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası iddialarıyla ilgili oldu.

Yıldırım, 'Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil' dedi.

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ERBİL'E UÇUŞ YASAĞI KALKTI

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Erbil'deki uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yıldırım, "Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak" dedi.

"FETÖ BORSASI" İDDİASINA YANIT

AK Parti'li Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" diye konuştu.

"KURDAKİ DEĞİŞKENLİK GEÇİCİ"

Başbakan Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak "Kurlardaki değişkenlik geçici durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri sınırlı ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Tüm makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bu yıl kurulan şirket sayısı artmış vaziyette. Herhangi bir tereddüte mahal yok" dedi.

"PATRİOT'LAR S-400'ÜN ALTERNATİFİ DEĞİL"

"NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor" diyen Yıldırım, "ABD Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen halen müttefikimizdir. Patriot'lar ve NATO'yla uyumlu savunma sistemlerine yönelik çalışmamız devam edecek. Onlar S-400'ün alternatifi değildir" şeklinde konuştu.

Erdoğan o iddiaları Şamil Tayyar'a sordu

BaşbakanBinali YıldırımŞamil Tayyar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı