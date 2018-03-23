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Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün açıklandı. İşte tam liste...

Ekonomi / 23 Mart 2018 Cuma 14:45
Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Listeye Antalya'dan 4 firma girdi. Antalya'da listeye giren 4 firmadan 3 tanesi Aksu İlçesi'nde 1 tanesi Konyaaltı İlçesi'nde bulunuyor. Konyaaltı'nda kebap alanına hizmet veren işletmenin etinde kanatlı hayvan eti ve sadakat tespit edildi. Aksu'da tespit edilen 3 firmanın ızgara ürünlerinde ise kanatlı hayvan eti tespit edildi. Bakanlık firmalar hakkında inceleme başlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve süt ürünleri, takviye edici gıdalar ve benzer ürünler, bitkisel yağlar, bal, alkolsüz içecekler, baharat, çikolata, enerji içeceği üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini kamuoyuna ilan etti.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, kontroller sonucunda süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak başta olmak üzere 64 parti ürüne ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Süt ürünlerinde bitkisel yağ, jelatin, nişasta tespit edildiği belirtildi.

Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen, sucuk, köfte, kebap, sulu köfte, karnıyarık, kıymalı börek, lahmacun, pide harcı ve döner ürünlerinin aralarında bulunduğu 70 parti ürüne ait bilgiler açıklanırken, içinde kırmızı et olduğu belirtilen ürünlerin çoğunda kanatlı eti tespit edildiği, özellikle pide ve yemek harçlarında sakatat, deri, baş eti gibi tağşişlere rastlandığı ifade edildi.

Bitkisel yağlarda da taklit ve tağşiş yapılan 104 parti ürüne ait bilgilere yer verildi. Bunların arasında zeytinyağı ve ayçiçek yağı bulunuyor.

Duyuruda, takviye edici gıdalarda da değiştirilmiş 15 ürüne ait bilgiler yer aldı. Bitkisel macun ve bitkisel gıda takviyelerinde sıklıkla ilaç etkin maddesi 'sildenafil'e rastlandığı bildirildi.

Balda da taklit ve tağşişle üretilen 15 parti ürün açıklamada yer aldı.

Alkolsüz içeceklerde 5, çikolatada 6, enerji içeceğinde 1, bitki çayında 1, baharatta da 1 parti ürününe ait bilgiler kamuoyuna ilan edildi.
Kaynak : İHA

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