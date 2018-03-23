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Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saat olacak

Ankara-Sivas YHT Projesi’nin ilk ray serimi dolayısıyla 25 Mart Pazar günü tören düzenlenecek.

Yaşam / 23 Mart 2018 Cuma 17:03
Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saat olacak

Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin ilk ray serimi, 25 Mart Pazar günü törenle yapılacak.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yerköy’deki YHT şantiyesinde yapılacak törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katılacak.

İşletmeye açılan bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hatlarının inşasının da sürdüğü belirtilen açıklamaya göre, Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından birisi olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde üstyapı çalışmalarına geçilecek.

Kayaş-Yerköy ve Yerköy-Sivas arası olmak üzere üstyapısı iki etaptan oluşan YHT projesinin Yerköy-Sivas etabının üstyapı çalışmaları, Yerköy YHT şantiyesindeki ilk ray serimiyle başlayacak.

250 killometre/saat işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Sivas YHT Hattı, Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu’na entegre edilecek.

Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak. Kaynak : AA

Yüksek Hızlı TrenAhmet ArslanDemiryolları


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