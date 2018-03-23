Akıncı Üssü Davasında 13 sanığa tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.



Davanın bugünkü celsesinde sanık avukatlarının talepleri alındı. Müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne süren avukatlar, tahliye talebinde bulundu.



Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Teyyare, Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç'ın adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Örgütün elebaşısı ve darbe girişiminin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen ile iki numaralı sanığı Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini istedi. Savcı, ayrıca, bir kısım sanıkların müdafisi Ayten İzmirli'nin davanın bir başka celsesinde soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcıları hedef alarak, 'Savcılar tükürüp kaçtı, biz temizlemeye çalışıyoruz. İddianamenin bir başlığı, bir de savcı ismi doğrudur' ifadelerini kullandığını anımsattı. Savcı, İzmirli'nin savunma dokunulmazlığı ve eleştiri sınırlarını aşarak hakaret suçunu işlediğini, bu nedenle de hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.



MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Caner Gökçeoğlu, Tuğrul Cılız, Eray Kızıltaş, Hakan Tayyare, Erhan Balcı, Mustafa Şahin ve Ozan Gülertan'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aralarında Gülen ile Öksüz'ün de bulunduğu bazı firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, infazı için yazılan müzekkere, iade talepleri ve kırmızı bülten müzekkere cevaplarının beklenmesine hükmeden mahkeme, davanın 24 Nisan-1 Haziran 2018 tarihleri arasında görülmesini kararlaştırdı.



2 SANIK SALONDAN ÇIKARILDI



Öte yandan, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hasan Balcı yönünden HTS kayıtları hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan soruşturma ya da hakkında dava açılan kişiler hususunda HTS analiz raporu düzenlenmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasını hükmetti. Giray'ın bu sözleri üzerine salonda bulunan bir sanık ayağa kalkarak, 'Kayıtlar geldi, geldi. Daha ne bekliyorsunuz? Neyi talep ediyorsunuz? Zalimsiniz, zalim. Sizi Allah'a havale ediyorum' diye bağırdı. Mahkeme Başkanı Giray'ın talimatıyla 2 sanık salondan çıkarıldı. Giray, 'Kararı da siz verecekseniz mahkemeye ne gerek var? Adalet herkes için var' ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA