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ABD: Menbiç'ten çekilme niyetimiz yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Menbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD bölgeden çekilme niyetlerinin olmadığını bir kez daha ifade etti.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 00:59
ABD: Menbiç'ten çekilme niyetimiz yok

ABD'nin Menbiç'teki askeri varlığına dair Pentagon net bir açıklama yapmaktan çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığınca, 'Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok.' ifadesi kullanıldı.

Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Gallowey, 'Menbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?' şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: 'Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. DEAŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız.'

DIŞİŞLERİNE DE SORULDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, 'Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı.' ifadesini kullandı.

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, 'ABD'nin Menbiç'teki varlığı'na ilişkin olarak, 'Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız.' dedi.

Dışişleri BakanlığıPentagonDışişleri Bakanlığı Sözcüsü


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