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ABD'li komutanlar Membiç'te

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili bir heyet, Halep’in doğusundaki Membiç şehrini ziyaret etti.

Dünya / 23 Mart 2018 Cuma 11:54
ABD'li komutanlar Membiç'te

DEAŞ’la Mücadele Koalisyonunun Sözcüsü General James Jarrard’in liderlik ettiği heyet, bölgeye Suriye Demokratik Güçleri (SDG) eşliğinde ulaştı.

ABD’li yetkililer ve Suriye Demokratik Güçleri üyeleri şehrin güvenlik durumunu ele aldı. Taraflar daha sonrasında kenti gezip, esnaf ile bir araya geldi.

ABD yetkilileri yaptıkları açıklamada, Suriye krizinin Cenevre Konferansı’nda çözülmesine değin Membiç şehrini koruyacaklarına dair verdikleri sözden dönemeyeceklerini söyledi.

Kaynak : İHA


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