USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

15 Temmuz davasında 10 sanığa müebbet hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin davada, 10 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Güncel / 23 Mart 2018 Cuma 17:58
15 Temmuz davasında 10 sanığa müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin, 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 10 kişiye 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 kişiye de müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 8. duruşmada tutuklu 14 ve tutuksuz 12 sanık esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığın 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuklu bir sanığın aynı suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren heyet, bir sanığın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıMüebbet HapisDarbe GirişimiTerör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı